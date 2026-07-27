Into The Deep

Martina Eisenreich Geige –– Andreas Hinterseher Akkordeon mit Wolfgang Lohmeier Klangdesign & Percussion.

Auch Martina Eisenreich darf im Jubiläumsjahr nicht fehlen. In der Saison 2013 war sie im Hohebacher Zehntkeller zum ersten Mal zu Gast in Hohenlohe. Seit fast zwei Dekaden sind die Filmkomponistin und der Quadro Nuevo-Akkordeonist Andreas Hinterseher zusammen unterwegs. Vom ersten zusammen musizierten Ton bis heute pflegen sie eine nahezu telepathische musikalische Verbindung. Das Repertoire reicht von Klezmer bis Tango, von Walzer bis Filmmusik, von Klassikern bis zu eigenen Kompositionen. Die Klangwelt des aktuellen Programms bewegt sich zwischen gehauchtem pianissimo und fast orchestraler Wucht. Jedes Konzert ist eine einzigartige Momentaufnahme von musikalisch-cineastischem Erzählen und der beständigen Suche nach dem einen magischen Moment, bei dem die Zeit still zu stehen scheint. Zur „Ménage à trois“ ergänzt Wolfgang Lohmeier das Duo. Als Klang-Designer gestaltet er das musikalische Geschehen aktiv mit seinem großen, roten Reiseschlagwerk mit - einem Sammelsurium an skurrilen Instrumenten. Freuen Sie sich auf einen intensiven, experimentierfreudigen Abend, der allein von der Liebe zur Musik getragen wird.

Konzert #51