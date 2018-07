× Erweitern Into The Fray

Into The Fray haben sich an der Schnittstelle zwischen Melancholie und Euphorie niedergelassen.

Die Musik gleicht einem Indie-Nachtstück, das auf einem klassisch-folkigen Singer/Songwriter-Fundament aufbaut und mit sphärisch-verhallendem Fingerspitzengefühl emsig die Grenzen zwischen Post Rock, Pop und Alternative verwischt.