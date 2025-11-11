Into the Groove ist eine Institution! Seit 2011 treten die Bands der Musikschule Reutlingen nahezu jedes Jahr im Kulturzentrum franz.K auf.

Mitlerweile sind neben den jugendlichen Bands auch Erwachsenenbands dabei.

Beim Konzert der Groove Factory stehen folgende Bands der Musikschule Reutlingen auf der Bühne: Da sind die Backyard Chords, ein Quartett, dass sich dem gefühlvollen Akustikpop verschrieben hat, ebenso Wired Purple. Bei Foxy Brown und den Melikas stehen die Sängerinnen und mehrstimmige Vocal-Arrangements im Vordergrund.

Mit Songs von Metallica, Deep Purple und Chili Peppers treten Blazing Beatz auf und bei der jüngsten Band Rock Machines ist der Name Programm. Eine jazzy-funky Setlist mit Songs von Inkognito und Snarky Puppy bringt Funktasy mit. – Die Nachwuchsbands der Musikschule Reutlingen sorgen für Groove und gute Stimmung!