Into The Ice

Europäischer Kultursommer

Orfeo-Keller Fellbach Butterstraße 1, 70736 Fellbach

Ein atemberaubender, spektakulärer Dokumentarfilm, der uns mit drei der bedeutendsten Gletscherforschern buchstäblich in das grönländische Inlandeis hineinführt, erzählt von Campino. 

Mit ihren bahnbrechenden Forschungen tragen Jason Box, Alun Hubbard und Dorthe Dahl-Jensen dazu bei, herauszufinden, wie schnell das Eis wirklich schmilzt – und welche Auswirkungen das für uns Menschen hat.

Deutscher Erzähler, teilweise mit deutschen Untertiteln. Dänemark/Deutschland 2022, 85 Min. Regie: Lars Henrik Ostenfeld. Dokumentarfilm. FSK: 0

Info

Orfeo-Keller Fellbach Butterstraße 1, 70736 Fellbach
Freizeit & Erholung
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