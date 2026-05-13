Into The Ice

Ein atemberaubender, spektakulärer Dokumentarfilm, der uns mit drei der bedeutendsten Gletscherforschern buchstäblich in das grönländische Inlandeis hineinführt, erzählt von Campino.

Mit ihren bahnbrechenden Forschungen tragen Jason Box, Alun Hubbard und Dorthe Dahl-Jensen dazu bei, herauszufinden, wie schnell das Eis wirklich schmilzt – und welche Auswirkungen das für uns Menschen hat.

Deutscher Erzähler, teilweise mit deutschen Untertiteln. Dänemark/Deutschland 2022, 85 Min. Regie: Lars Henrik Ostenfeld. Dokumentarfilm. FSK: 0