Am Freitag, 13. November, treffen mit INTRODUCE und ROTES RAUSCHEN zwei Veranstaltungsreihen im Climax Institutes aufeinander. Minimal Bass und Melodic Techno bilden den musikalischen Rahmen. Reduzierte Rhythmen, feine Veränderungen und längere Spannungsverläufe lassen Raum für unterschiedliche Entwicklungen auf der Tanzfläche.

Heute an den Decks:

DJ Diddi

Thorsten Graeber

Tobias Schwarz

Fernando Pais

Vier DJs bringen unterschiedliche musikalische Perspektiven zusammen. Zwischen rhythmischer Reduktion und melodischen Elementen entsteht ein Abend, dessen Charakter sich durch die Übergänge und das Zusammenspiel der einzelnen Sets entwickelt.

INTRODUCE x ROTES RAUSCHEN steht für musikalische Offenheit und eine Clubkultur, in der unterschiedliche Ansätze elektronischer Musik selbstverständlich nebeneinander bestehen. Im Climax begegnen sich dabei Stammgäste, neue Gesichter und Menschen, die ihre Begeisterung für elektronische Musik teilen.

Climax als Raum für Awareness

Respekt, gegenseitige Aufmerksamkeit und persönliche Grenzen gehören zur Clubkultur des Climax Institutes. Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit und übergriffiges Verhalten werden nicht toleriert. Unser Team ist jederzeit ansprechbar.