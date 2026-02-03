Intuitives Malen - Finde deinen eigenen Stil

Jeder Mensch verfügt über eine ganz eigene, unverwechselbare Art, sich kreativ auszudrücken. Das intuitive Malen ermutigt dazu, diese Individualität zu feiern und den kreativen Fluss ohne Einschränkungen oder Urteile zu erleben.

Experimentiere mit verschiedenen Techniken, folge den Impulsen deiner Intuition und finde heraus, was für dich am besten funktioniert. Mit langjähriger Erfahrung unterstütze ich dich dabei, deinen kreativen Gestaltungsprozess zu entfalten und passende Materialien auszuwählen. Dieser Kurs richtet sich an alle, die ihre kreative Seite entdecken und vertiefen möchten, unabhängig von Vorkenntnissen. Die Kursgebühr beinhaltet die bereitgestellten Materialien wie hochwertige Farben und Malpapier sowie Snacks und Getränke. Leinwände können separat erworben werden. Bitte Malkittel mitbringen.

Anmeldeschluss: Dienstag vor Kursbeginn

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.