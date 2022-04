Invisible Lands

Körper als Landschaften für Miniaturfiguren: In der Ohrmuschel der Frau unterhält sich ein Paar.

Noch ist Zeit, doch der Krieg steht unmittelbar bevor. Sie flüchten aus einer rauchenden Miniaturstadt, den Berg hinauf, an der Wirbelsäule wieder hinab und weiter über ein Meer von Bäuchen.

In einem Spiel zwischen Mikro und Makro entwickeln eine Tänzerin und ein Puppenspieler eine Geschichte, wie sie tausendfach täglich auf der Welt passiert: von Menschen, die ihr Zuhause verlassen und sich auf einen unbekannten Weg machen müssen, um ihre Haut zu retten. Der Gegensatz zwischen den winzigen Figuren, als die wir Flüchtende auf Bildschirmen sehen und der tatsächlichen physischen und psychischen Not dieser Menschen macht deutlich: Die Meinung über Geflüchtete ist vor allem eine Frage des Blickwinkels. Eindrücklich, mit großer Ruhe, starken überraschenden Bildern und minimaler Phantasiesprache wird das millionenfache Drama unserer Zeit spürbar gemacht.

Ishmael Falke ist ein in Israel geborener Puppenspieler, Theaterautor und Theaterregisseur. Er hat an vielen Orten inszeniert, häufig interdisziplinär, in Finnland ebenso wie in Brasilien.

Sandrina Lindgren ist eine in Schweden geborene Tänzerin, Performerin und Theatermacherin. Sie studierte Tanz und Choreografie in den Niederlanden und Visuelles Theater in Tel Aviv.

Regie, Konzept und Spiel: Ishmael Falke & Sandrina Lindgren

Sound & Musik: Niklas Nybom

Licht: Jarkko Forsman