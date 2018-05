Einen seltenen Einblick in die Biodiversität und die Arzneimittelpflanzen Afghanistans Prof. emer. Dr. Siegmar-Walter Breckle, Professor der Ökologie und Geobotanik, Universität Bielefeld in seinem Vortrag anlässlich der Woche der botanischen Gärten. Dabei greift der Dozent nicht nur auf langjährige Erfahrung sondern auch auf zahlreiche Aufenthalte an der Universität in Kabul zurück.

Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro, Kinder unter 12 Jahren beitragsfrei)