Ipanema Beach Hotel feat. Paulinho Lêmos

Seit zwanzig Jahren hinterlässt die Band „Ipanema Beach Hotel“ nun schon ihre musikalischen Spuren bei unzähligen Konzerten.

Seit zwei Jahrzehnten schauen die Musiker aufs Meer hinaus und lauschen den brasilianischen Wellen ihre Melodien ab, atmen ihre Atmosphäre ein, um sie dann mit Jazzzutaten und eigenständigen Arrangements zum speziellen „Ipanema Beach Hotel“- Klang zu formen.

„Ipanema Beach Hotel“ ist ein Klanggebäude, das seinen Standort am Strand behält und sich von dort in die unterschiedlichsten musikalischen Winkel Brasiliens ausdehnt. Die „Hoteliers“ verneigen sich mit ihren Konzerten vor ihren Zuhörern, vor der brasilianischen Musikkultur und deren Komponisten, sowie insbesondere vor Tom Jobims unsterblichem „Garota De Ipanema“.

Seit Paulinho Lêmos in den achtziger Jahren beschlossen hat, seinen Wohnort nach Europa zu verlegen, wurde er schnell zu einem der wichtigsten Vertreter der brasilianischen Musik hier in Europa. Vor allem in der spanischen - und spezifisch in der katalanischen Musikszene, hat er schnell Fuß gefasst und präsentiert sich regelmäßig vor unterschiedlichstem Publikum, was auf seine künstlerische Vielfältigkeit hinweist. In Paulinhos Lebenslauf finden wir Auftritte auf erstklassigen europäischen Bühnen, wie zum Beispiel das Jazzfestival von Montreux in der Schweiz, das Guggenheim - Museum in Bilbao, die Expo'98 in Portugal, das Theater L'AUDITORI in Barcelona, das Kokkola Jazz Festival in Finnland, das Last Minute Open Jazz Festival 2009 in Kroatien. Die Leichtigkeit, Harmonie und gefühlvolle Interpretation des Gitarristen erfreuen selbst den allerkritischsten Musikliebhaber. Geboren in Brasilien, spielt Paulinho die akustische Gitarre und singt. Seine musikalische und künstlerische Ausbildung absolvierte er in Rio de Janeiro. Im Jahre 1988 schlägt er dann seinen internationalen Weg ein, indem er seinen Wohnort zuerst nach Portugal verlegt. Von dort beginnen die Konzertreisen in verschiedenste europäische Länder. Aber auch Fortbildungsreisen zum Studium der lokalen Musikrichtungen nach Kuba, Venezuela, Cabo Verde, Sri Lanka stehen auf dem Programm. In Portugal tritt er weiterhin regelmäßig auf Jazz und "World Music" spezialisierten - Theatern und Lokalen auf. Während seines Aufenthaltes in Barcelona, wo er seit dem Jahre 2005 wohnhaft ist, hat er an vielen wichtigen kulturellen Veranstaltungen in Spanien teilgenommen.