Ipanema Beach Hotel feat. Paulinho

Ipanema Beach Hotel spielt brasilianische Musik in einer stilistischen Bandbreite, die ihresgleichen sucht. Mit einem ganzen Universum an Musik: Samba, Bossa Nova, Forro, Frevo, Choro, Música Popular Brasileira – teils folkloristisch, teils poppig, aber auch sehr jazzig. Die Musiker nehmen Sie mit auf eine Reise, in der wunderschöne brasilianische Songs mit authentischer Rhythmik, ausgefuchsten Arrangements, reifer Improvisations-kunst und ausufernder Spielfreude zu einem hochspannend-entspannten Erlebnis verschmelzen.

Seit Paulinho Lêmos (geboren in Brasilien) in den achtziger Jahren beschlossen hat, seinen Wohnort nach Europa zu verlegen, wurde er schnell zu einem der wichtigsten Vertreter der brasilianischen Musik hier in Europa. Vor allem in der spanischen - und spezifisch in der katalanischen Musikszene, hat er schnell Fuß gefasst. Die Leichtigkeit, Harmonie und gefühlvolle Interpretation des Gitarristen erfreuen selbst den allerkritischsten Musik-liebhaber. In Paulinhos Lebenslauf finden sich Auftritte auf erstklassigen europäischen Bühnen, wie zum Beispiel das Jazzfestival von Montreux, das Guggenheim - Museum in Bilbao, die Expo'98 in Portugal, das Theater L'AUDITORI in Barcelona, das Kokkola Jazz Festival in Finnland, das Last Minute Open Jazz Festival 2009 in Kroatien.

Besetzung:

Paulinho Lêmos (Gitarre, Gesang)

Jeschi Paul (Gesang)

Martin Keller (Saxophon, Akkordeon)

Thorsten Meinhardt (Bass)

Jürgen Braun (Perkussion)

Jörn Baehr (Gitarren)