Ipanema Beach Hotel

Música brasileira Seit nunmehr 30 Jahren befasst sich IBH mit brasilianischer Musik. Initialzündung war die Idee, Jazzmusik mit lateinamerikanischer Rhythmik zu spielen und das konventionelle Drumset durch Perkussionsinstrumente zu ersetzen. Das war anfangs dann irgendwie „latin“, die Lyrics waren - wie Jazzer das kennen: auf Englisch. Aber schon bald war klar, dass eine Konzentration auf Brasilien notwendig war, ein Kontinent im Kontinent, mit einem ganzen Universum an Musik: Samba, Bossa Nova, Forro, Frevo, Choro, MPB (Música Popular Brasileira) – teils folkloristisch, teils poppig, aber auch sehr jazzig. In diesem weiten Feld bewegt sich IPH heute und ist im Laufe der langen Jahre der Zusammenarbeit immer tiefer in die Materie eingedrungen.

Jeschi Paul hat sich die Texte im Original angeeignet, und alle bringen ihren reichen Erfahrungsschatz aus den verschiedensten Gefilden der Gegenwartsmusik ein: aus dem Jazz, der Klassik, dem Pop und der Weltmusik. Heute kann IPH stolz behaupten: wir spielen brasilianische Musik in einer stilistischen Bandbreite die ihresgleichen sucht.

IBH nimmt sein Publikum mit auf eine Reise, in der wunderschöne brasilianische Songs mit authentischer Rhythmik, ausgefuchsten Arrangements, reifer Improvisationskunst und ausufernder Spielfreude zu einem hochspannend-entspannten Erlebnis verschmelzen!

Besetzung:

Jeschi Paul (Gesang)

Martin Keller (Saxophon, Akkordeon)

Thorsten Meinhardt (Bass)

Jürgen Braun (Perkussion)

Jörn Baehr (Gitarren)