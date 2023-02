Iran und Pakistan mit dem Wohnmobil

Timothy Hatton (aufgewachsen in Neuenstein) und seine Ehefrau Duygu sind seit 2017 mit ihrem alten Wohnmobil „on the road“. Sie durchquerten u. a. den Kaukasus, Zentralasien bis zur chinesischen Grenze, Iran, Pakistan, Indien.

Inzwischen hatte sich ein neues Familienmitglied angemeldet, daher planten die werdenden Eltern die Rückreise in die Türkei, der Heimat von Duygu, doch Corona veränderte alles. Auf abenteuerlichen Wegen gelangten die beiden nach Aserbaidschan. In Baku erblickte die Tochter Esme im April 2020 das Licht der Welt, und schließlich gelang der Familie der Rückflug nach Deutschland. An diesem Abend widmen die beiden sich vor allem dem Iran und Pakistan. Genießen Sie Bilder von antiken Städten der Seidenstraßen, unglaublichen Landschaft in den Wüsten und Bergen Irans.

Erfahren Sie mehr über die Menschen, die die beiden Reisenden so warmherzig und gastfreundlich empfangen haben. Kommen Sie mit auf den Karakum Highway, die Straße über den Khunjerab Pass, das Tor nach China, das Marco Polo schon im 13. Jahrhundert durchquert hat. Freuen Sie sich auf einen spannenden Bericht mit Zielen jenseits touristischer Pfade. Begleitend zum Vortrag werden Getränke und traditionelles Essen angeboten.

Vortrag mit Anmeldung unter vhs-sha.de