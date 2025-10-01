irgend

Merlin Stuttgart Augustenstraße 72, 70178 Stuttgart

Album-Release-Show

Die Stuttgarter ​Band ​irgend ​mischt ​auf ​ihrem ​Debütalbum ​„In ​the ​Heat“ ​80er-Songs ​Songs ​und ​New-Wave-Wurzeln ​mit ​dem ​aktuellen ​Neo-NDW-Trend. ​Heraus ​kommt ​eine ​Jetztmusik, ​die ​schön ​ist, ​aber ​nicht ​anbiedernd; ​breitenwirksam, ​aber ​nicht ​beliebig; ​nischig, ​aber ​auf ​die ​angenehme ​Art. ​Diese ​Musik ​macht ​den ​Pop ​und ​die ​Gegenwart ​zu ​einem ​schöneren ​Ort.

„Internet ​Explorer“ ​war ​der ​Sommerhit ​2023 ​und ​wurde ​erstmals ​beim ​Livedebüt ​im ​Rahmen ​des ​Klinke-Festivals ​besungen. ​Nach ​weiteren ​Auftritten ​vor ​der ​Stuttgarter ​Szene ​(u.a. ​beim ​About-Pop-Festival ​2025) ​soll ​„In ​the ​Heat“ ​den ​irgend-Sound ​raus ​in ​die ​Welt ​tragen.

Die ​neue ​Single ​„Cyberlover“ ​erinnert ​die ​Millennials ​an ​ihre ​ersten ​Onlinedating-Versuche. ​„Palermo ​Peng ​Peng“ ​ist ​eine ​Hymne ​für ​den ​ermordeten ​sizilianischen ​Mafia-Untersuchungsrichter ​Giovanni ​Falcone ​– ​dank ​Gastauftritt ​von ​Eric ​Pfeil ​wird ​sie ​umso ​eindringlicher. ​Mit ​ihrer ​Nightpop-Version ​von ​„In ​the ​Heat ​of ​the ​Night“ ​steigen ​irgend ​tief ​in ​die ​80er-Disco ​und ​drehen ​den ​Songtext ​von ​der ​männlichen ​auf ​die ​weibliche ​Perspektive. ​Sie ​tauchen ​in ​krautige ​Gefilde ​ab ​(„Der ​Graf ​von ​Migo“) ​und ​wiederholen ​Martin ​Schniz‘ ​Songzeile ​aus ​den ​Reagan-Jahren: ​„Du ​bist ​nicht ​mein ​Präsident!

irgend ​sind: Gabi ​Fulir ​(Gesang), Jan ​Georg ​Plavec ​(Keyboard, ​Gesang), Martin ​Schniz ​(Gitarre, ​Gesang), Christian ​Seyffert ​(Schlagzeug, ​Gesang), Sebastian ​Zeh ​(Bass)

Info

merlin
Merlin Stuttgart Augustenstraße 72, 70178 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - irgend - 2025-10-01 20:00:00 Google Yahoo Kalender - irgend - 2025-10-01 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - irgend - 2025-10-01 20:00:00 Outlook iCalendar - irgend - 2025-10-01 20:00:00 ical

Tags