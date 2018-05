Irgendwas is immer: BOg (Innervisions / Diynamic Music)

Nach der Saunaparty mit Paul and The Hungry Wolf bei der letzten „Irgendwas is immer“ in der Romantica gönnen wir uns und euch nochmal nen ordentlichen Aufguss. Saunameister bei #4 von „Irgendwas is immer“ ist diesmal Senkrechtstarter BOg.

Neben seinem eigenen Label Atlant Recordings releast der gebürtige Rumäne so ziemlich auf allem, was Rang und Namen hat: Innervisions, Diynamic, Pokerflat und Monaberry, um nur ein paar zu nennen. Dass DJs wie Âme, Dixon und Solomun seine Tracks hoch und runter spielen müssen wir nicht erwähnen, tun es aber doch. Sicher ist sicher. Für die kalte Dusche vor und nach BOg sorgt wie üblich Philipp Werner. Irgendwas is halt immer.

https://soundcloud.com/bogmusicoffhttps://soundcloud.com/atlantrecordings