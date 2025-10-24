Irgendwas Mit Funk

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Was als Jam unter Freunden begann, hat sich zur etablierten Band mit Festivalerfahrung entwickelt.

Die siebenköpfige Truppe genießt jeden Moment auf der Bühne und liefert dabei besten Funk.

Gespielt wird Musik von Cory Wong! Bekannt durch Bands wie Vulfpeck, bietet seine Musik mehr als genug Material für einen Abend voller funkiger Energie und Spaß.

Robert Falke - Trompete

Moritz Schuster - Saxofon

Benjamin Gerny - Posaune

Valentin Koch - Gitarre

Andreas Skandy - Piano

Francois Saorine - Bass

Julian Feuchter - Schlagzeug

