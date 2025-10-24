Irgendwas Mit Funk

Was als Jam unter Freunden begann, hat sich zur etablierten Band mit Festivalerfahrung entwickelt.
Die siebenköpfige Truppe genießt jeden Moment auf der Bühne und liefert dabei besten Funk.
Gespielt wird Musik von Cory Wong! Bekannt durch Bands wie Vulfpeck, bietet seine Musik mehr als genug Material für einen Abend voller funkiger Energie und Spaß.
Robert Falke - Trompete
Moritz Schuster - Saxofon
Benjamin Gerny - Posaune
Valentin Koch - Gitarre
Andreas Skandy - Piano
Francois Saorine - Bass
Julian Feuchter - Schlagzeug