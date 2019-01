Es wird gelacht und geliebt. Ein Langform voller Überraschungen und Liebe. Bringt eure Liebsten, erste Dates, Ehepartner*in, Freunde, Familie.

Alle sind willkommen an dem Tag des Jahres, der die höchsten und unerfüllbarsten Erwartungen an Romantik inne hat. Doch wir stellen uns dieser Herausforderung! Also seid dabei ♥ Eintritt frei!