Das Sextett steht für gesangliche Brillanz, Homogenität und musikalischen Witz in der Tradition der Comedian Harmonists.

Berühmte Lieder wie Mein kleiner grüner Kaktus und Veronika, der Lenz ist da oder Irgendwo auf der Welt berühren auch heute noch alle Generationen durch ihren Wortwitz, ihre musikalische Schlagfertigkeit, aber auch durch die Melancholie und Tiefgründigkeit der musikalischen Arrangements. An die zehn Lieder hatten die Comedian Harmonists vom Komponisten Werner Heymann im Repertoire, darunter einige ihrer größten Erfolge, die Weltschlager wurden. Er war vor seiner Emigration 1933 einer der meistgespielten Komponisten. Seine Songs sind aus Filmen wie „Die drei von der Tankstelle“ oder „Der Kongress tanzt“ bekannt. In ihrem aktuellen Programm widmen sich die Münchner Harmonisten besonders Heymanns Schlagern, auch weil dieser ab 1951 seinen Lebensmittelpunkt nach München verlegt hatte.

Manfred Stecher, Manuel Adt Bariton –– Michael Birgmeier, Klaus Steppberger Tenor –– Clemens Joswig Bass –– Oliver Hahn Klavier

Konzert #21