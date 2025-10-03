Darauf haben tausende Menschen seit Jahren gewartet: Irie Révoltés sind zurück! Die Band feiert ihre „IRIEUNION“ und bringt ein letztes Mal die Festivalbühnen und Clubs zum Beben. Nach 17 Jahren Bandgeschichte, 5 Alben, unzähligen politischen Aktionen und über 500 Konzerten in 25 Ländern hatten sich Irie Révoltés 2017 mit einem legendären Konzert vor 11.000 Fans verabschiedet. Unzählige Menschen hatten gehofft, dass es kein Abschied für immer war. Jetzt hat das Warten ein Ende: Aus dem Nichts schließt sich die Band für eine einjährige „IRIEUNION“ wieder zusammen, um 2025 auf große „Re-Tour“ durch Deutschland, die Schweiz und die Tschechische Republik zu gehen. Ihren Abschluss soll die „IRIEUNION“-Tour erneut mit einem gigantischen Finale in der Mannheimer Maimarkthalle finden – dort, wo Irie Révoltés ihren Abschied zelebriert hatten.

Wenn Irie Révoltés die Bühne stürmen, gehen alle Fäuste hoch. Das Publikum dreht ab dem ersten Ton komplett durch und bringt jedes Festival-Gelände, jeden Club, jede Demonstration zum Kochen. Alle, die schon einmal ein Irie Révoltés-Konzert besucht haben, wissen, dass die Band mit ihrem Sound die Welt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf stellt. Ihre ganz eigene Mischung aus Reggae, Ska, Dancehall und Rap, Punk und Elektro treibt ihre Fanbase nicht nur zum Springen und Tanzen an, sondern liefert den Soundtrack für die Revolution gleich mit. Bei Irie Révoltés gehören Musik und Politik zusammen. Untrennbar sind grenzenlose Euphorie und Ekstase auf der Tanzfläche verbunden mit kompromisslosen Ansagen gegen all die unfassbaren Ungerechtigkeiten unserer Welt. Nun bietet sich acht Jahre nach ihrer Auflösung die einmalige Gelegenheit, Irie Révoltés noch einmal live zu erleben. Ein letztes Mal werden die Frontleute Mal Élevé und Carlito mit ihrem zweistimmigen Gesang und ihren deutsch-französischen Lyrics dem Publikum einheizen, Rapper Silence seine Reimketten abfeuern, die Musiker:innen mit Trompete, Saxophon, Bass, Gitarre, Keyboards und treibenden Drums die unverwechselbaren Melodien erklingen lassen, die so viele Menschen so lange vermisst haben.

Irie Révoltés haben sich immer als Teil einer Bewegung gefühlt. Jetzt stürmen sie auch deshalb noch ein letztes Mal die Bühne, um sich gemeinsam mit der nächsten Generation für eine bessere Welt einzusetzen. Angesichts des weltweiten Rechtsrucks, der Klimakatastrophe, den zunehmenden Kriegen und gewaltsamen Konflikten wollen Irie Révoltés 25 Jahre nach ihrer Gründung noch einmal ein Zeichen setzen, dass eine andere Welt möglich ist, wenn wir zusammen dafür kämpfen.