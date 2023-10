Mit ihrer sensationellen Show „In 80 Bildern um die Welt“ zog die „QUEEN OF SAND“ Irina Titova bereits auf ihren letzten beiden Deutschlandtourneen die Zuschauer in ihren Bann. In ihrer Show reist Irina Titova gemeinsam mit den Zuschauern frei nach Jules Verne „In 80 Bildern um die Welt“. Die Sandbilder hinterlassen einen bleibenden Eindruck, obwohl oder gerade, weil sie so flüchtig sind. Auch 2023 lädt die Königin der Sandkunst zu einer einzigartigen Erdumrundung ein, immer mit einem Augenzwinkern. Auf dieser aufregenden Reise rund um den Globus erleben die Protagonisten aus Sand viele Abenteuer, besuchen Wahrzeichen und bestaunen Weltwunder. Eine untergeleuchtete Glasplatte, eine große Leinwand und Sand – das ist alles, was die junge Künstlerin benötigt, um ihren Figuren Leben einzuhauchen und bewegende Geschichten zu erzählen. Es ist atemberaubend, in welcher Geschwindigkeit und mit welcher anmutigen Leichtigkeit die Sandkönigin Bilder entstehen und wieder vergehen lässt, um gleich darauf Neues zu erschaffen. Mit einer hypnotisierenden Wirkung schaut man dabei zu, wie filigran der Sand sich auf magische Art und Weise zu wahrhaftigen Kunstwerken zusammenfügt.