Iris Oettinger Hot Five

Eine mitreissende Band voller Spielfreude und Drive, Hot-Jazz und Swing, Blues und Bossa Nova. Seien Sie dabei auf der musikalischen Reise in die 20er und 30er Jahre!

Klaus Bader „gehört seit Jahren zu den führenden Saxophonisten im Swing Stil, nicht nur in Deutschland” (Jazz Podium). Uli Gutscher, hat Posaune und Klavier studiert, ist Dozent an der Musikhochschule Stuttgart. Thilo Wagner, der wohl gefragteste Jazz-Pianist in Europa. Dr. Andy Streit, zelebriert den Kontrabass harmonisch sicher und swingend. Iris Oettinger, der neue Star am Schlagzeug, einfühlsam, ideenreich und groovy.