Iris Oettinger Swingtett

Eine mitreißende Band voller Spielfreude und Drive! Mit Standards der Hot-Jazz- und Swing-Ära nimmt sie das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die1920er-, 30er- und 40er-Jahre!

Lassen Sie sich entführen in die Straßen des tiefsten Louisianas, nach New Orleans, in die kochende Atmosphäre des Mississippi, in die Zeit der swingenden American Ballrooms und genießen Sie karibisches Feeling mit entspannten Bossa Novas gepaart mit etwas Rhythm ‘n‘ Blues. Mit Power und überschäumender Musikalität lässt diese Live-Band durch ihre swingende Leichtigkeit keinen gerne stillsitzen.

Die mitwirkenden Musiker gehören allesamt nicht nur in Deutschland zur Spitzengruppe des Jazz:

Iris Oettinger, Bandleaderin, stilsichere und swingende Drummerin, bekannt durch Fernsehauftritte und zahlreiche Konzerte im In- und Ausland mit internationalen Formationen.

Colin Dawson, englischer Trompeter, Gewinner mehrerer internationaler Jazz-Awards, weltweit unterwegs mit berühmten Jazzbands, Dozent für Jazz und Trompete.

Klaus Bader, Tenorsaxophon, gehört seit Jahren zu den führenden Saxophonisten im Swing-Stil nicht nur in Deutschland.

Harald Schwer, ein weit gereister Pianist, nicht nur hierzulande bekannt durch unzählige Konzerte und Tonträgeraufnahmen.

Lindy Huppertsberg, Miss „Ladybass“ auf Konzertreisen in über 60 Ländern, Mitglied der legendären „Barrelhouse Jazzband“ aus Frankfurt.