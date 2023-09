Iris Völlnagel: „Um Mitternach am Kai - Alfred W. Rosenfeld, der Flüchtlingshelfer aus Heilbronn“

Bombay 1933. Kaum ist in Deutschland Hitler an die Macht gekommen, sind die Auswirkungen auch in der indischen Handelsmetropole Bombay, dem heutigen Mumbai, zu spüren.

Während sich einige der dort lebenden Deutschen der NSDAP-Auslandsorganisation anschließen, erreichen erste jüdische Flüchtlinge die britische Kronkolonie. Die damals noch britische Kolonie war kein einfaches Exil; ohne die Zustimmung der britischen Behörden war die Einreise nahezu unmöglich. Die Flüchtlinge mussten u. a. nachweisen, dass sie genügend Geld besaßen – oder dass jemand für sie bürgte. Nicht selten entschieden diese Bürgschaften über Leben und Tod.

Der in Heilbronn geboren und aufgewachsene Alfred W. Rosenfeld wurde 1928 als 20-Jähriger von seinem Arbeitgeber als Handelsvertreter nach Indien geschickt, um dort den Textilhandel mit aufzubauen. Als in Deutschland die Nazis an die Macht kamen, wurde Rosenfeld britischer Staatsbürger und gründete im selben Jahr zusammen mit einigen Männern der jüdischen Gemeinde die „Jewish Relief Association“, eine Hilfsorganisation, die jüdischen Flüchtlingen die notwendigen Bürgschaften, sogenannte Affidavits, für die Einreise nach Indien ausstellte.

2018 stieß die Journalistin Iris Völlnagel im Rahmen des Medienbotschafterprogramms Indien-Deutschland der Robert-Bosch-Stiftung auf eine Steintafel auf dem jüdischen Friedhof Chinchpokli in Mumbai. Auf ihr wird Alfred W. Rosenfeld dafür gedankt, dass er Juden geholfen hat, den Holocaust in Indien zu überleben. Völlnagel recherchierte die Geschichte um den Heilbronner Flüchtlingshelfer.