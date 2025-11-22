Irischer Abend mit Aurelia

Aurelia bringt die Leidenschaft für Folkrock auf der Bühne.

AURELIA macht die etwas andere Musik: Die fünf erfahrenen Musikerinnen und Musiker aus der Region Heilbronn und Stuttgart bringen einen Mix aus Eigenkompositionen und traditionellem Folk mit und ergänzen ihr Programm mit modernen Elementen aus Rock, Pop und Funk. Romantische Songs entführen in die schottischen Highlands. Fetzige Tunes mit Geige, Akkordeon und Mandoline, untermalt mit groovigen Gitarrensounds und coolen Beats animieren zum Mittanzen.

Aurelia besteht aus den Musikerinnen und Musikern Ellen Kessler – Fiddle; Clemens Rau – Akkordeon; Michael Müller - Akustik-/EGuitar; Pascal Modjesch - Bass, Mandoline, Vocals; Karsten Kosyra – Drums

Als besonderes Highlight bringen sie verschiedene Whiskeys mit, die im Rahmen eines Whiskey-Tastings vor und nach dem Konzert sowie in der Pause verkostet werden können.