Irischer Abend mit dem Duo AnamChara

Eine Ode an die magische Welt der Smaragdinsel.

Das Duo AnamCharanimmt Sie mit auf eine Reise in die zauberhafte Klangwelt Irlands.

Lieder, Balladen und Tunes erzählen von den schweren und leidvollen Zeiten, die das Inselvolk über viele Jahre durchgestanden hat. Sie erzählen von Liebesleid und Liebesfreud, sie besingen die Magie und geheimnisvolle Schönheit des Landes und wissen auch dem Humor und der Lebensfreude kraftvoll Ausdruck zu verleihen.

Ein Abend für alle Sinne, der die irische Seele ganz lebendig werden lässt – mit Gesang, Gitarren, Cello, Tin Whistles, Mundharmonikas, Ocean Drum – und Bildern, die auch das Auge in diese wundervolle Welt entführen.

Freuen Sie sich auf ein Irland-Erlebnis der ganz besonderen Art!