Irish & American Folk Night

Die Irish & American Folk Nights im Musik-Kabarett Schatzkistl sind längst kein Geheimtipp mehr. Regelmäßig geben sich hier etablierte und kleinere Bands unterschiedlichster Herkunft die Klinke in die Hand. Ob traditionsbewusste Reels und Jigs oder zeitgenössische Interpretation – gespielt wird nur das Feinste an irischem, schottischem, englischem und amerikanischem Folk.

Irish oder American Folk – wenn man "The Bottled Spirits" verorten will, schwimmt sie irgendwo dazwischen, mitten im Atlantik. Mal treibt es sie mehr zu den Küsten Irlands, Schottlands oder Englands, mal zu denen ihrer musikalischen Provinzen in der Neuen Welt.

Ihr Repertoire reicht dabei von irischen Reels und Jigs bis zu Bluegrass und Oldtime music. Besonders der Spagat zwischen gefühlvollen Balladen und Fiddle Tunes, zwischen eigenen Arrangements, Variationen, mehrstimmigen Sätze und Improvisationen machen den besonderen „Spirit“ ihrer Musik aus.