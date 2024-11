Im Januar verwandeln wir die Maschinenfabrik in einen pulsierenden Pub! Beim zweitägigen Irish Folk Festival erwarten euch insgesamt sieben Bands, frisch gezapftes Guinness und irische Leckereien, die euch direkt auf die grüne Insel versetzen.

Während die meisten Konzerte mit ausreichend Platz zum Tanzen in unserem Club stattfinden, wird unser Café zum Pub-Bereich mit entspannter Musik, gemütlichen Sitzgelegenheiten und einigen Specials an der Bar.

Folgende Bands wurden bisher bestätigt:

Freitag

Five Leaf Clover aus Prag waren bereits 2024 zu Gast und haben die Maschinenfabrik zum Kochen gebracht. Freut euch auf äußerst melodiösen Irish Folk Rock, der zum Feiern und Träumen einlädt.

Der Großteil der Cellar Paddys macht bereits seit den 70er Jahren als Böckinger Kellerband Irish Folk in Heilbronn. Diese Urgesteine der Szene dürfen beim ersten Irish Folk Festival in der Maschinenfabrik natürlich nicht fehlen.

The Distillery Rats haben in ihrer 20-jährigen Bandgeschichte in etlichen Pubs gespielt. Als Rats unplugged knüpfen sie daran an und präsentieren euch in kleiner Besetzung auf der Pub Stage ihre liebsten Irish Folk Klassiker, für die sonst viel zu selten Zeit ist.

Samstag

The Distillery Rats aus Heilbronn feiern ihren 20. Geburtstag! Das gibt eine wilde Folk-Punk-Party mit extra langem Set, zahlreichen Special Guests und besonderen Überraschungen. Nehmt euch den Montag lieber frei!

Hellraisers & Beerdrinkers aus dem Raum Schwäbisch Gmünd spielen eine Mischung aus Irish Folk und Polka gepaart mit Ska, Reggea und Bier. Dies bringt Menschen von 6-99, Punker bis Banker und „Friends and Folks“ regelmäßig tanzenderweise und in bester Laune zusammen.

Cup of Colcannon – eine Tasse voll Kartoffelbrei. Das ist nicht nur ein köstliches irisches Gericht, sondern auch ein Irish Folk Duo aus Weinheim. Mit traditionellen Instrumenten interpretieren Josephine Riecker und Kevin Moschner irisches Liedgut auf ihre eigene Weise.

Zeiten

Freitag: Einlass 19 Uhr, Beginn 19:30 Uhr

Samstag: Einlass 17:30 Uhr, Beginn 18 Uhr