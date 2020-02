Irische Lebensfreude und die ganze Vielfalt irischer und keltischer Musik bietet das Irish Heartbeat Festival seit vielen Jahren. Es reifte zu einer Kulturinstitution, die von traditionellen bis zu modernen Klängen allen Nuancen der Szene eine Plattform bietet.

Der bekannteste Sohn des Festivals ist wohl ein gewisser Reamonn, der nach zweimaliger IHB Tour mit seiner früheren Band „Reckless Pedestrians“ schnurstracks die deutschen Charts mit dem Hit „Supergirl“ eroberte. Das Festival holte zum ersten Mal Gruppen in unsere Breitengrade, die heute weltweit als die Stars des Irish Folk gelten, wie z.B. Dervish, Kila und The Outside Track.

Bis heute und auch in Zukunft will das Irish Heartbeat Festival Künstlern die Möglichkeit bieten, frei und authentisch zu sein. Es ist ein Gesamtkunstwerk, das sich ganz der irischen Kultur verschrieben hat und seine Fans mitreißt, ausgelassen darauf anzustoßen! Wie heißt es so schön in Irland? „Slainte Mhaith!“