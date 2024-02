Irish Heartbeat Festival - Let's celebrate St. Patrick's Day

Das Festival feiert 2024 einmal mehr den irischen Nationalfeiertag, den St. Patrick’s Day! Da hat irische Kultur Hochkonjunktur. Insbesondere Irish Folk lässt die Herzen höher schlagen. Ein Feuerwerk aus Musik, Tanz und Gesang ist garantiert. Das Event dauert reichlich über drei Stunden und man wird drei abwechslungsreiche und hochkarätige Gruppen aus Irland zu hören bekommen: Léda, Geraldine MacGowan, Kevin Griffin & Michael Coult und die Armagh Rhymers. Eine lebensfrohe Session mit allen drei Gruppen ist der Höhepunkt zum Abschluss des Festivals.

Die zwei jungen Damen von Léda zeigen wie virtuos die neue Generation an Musikerinnen aus Irland und Kanada aufspielen und singen kann. Sie stehen für virtuose Musik mit wildem Fiddlespiel, sphärischen Harfenklängen, Honky Tonk Piano, Gesang mit Gänsehautfaktor und abgefahrene Steppeinlagen. Da sie so vielfältig sind, kann man Léda ohne zu übertreiben als „a duo of hundred sounds“ bezeichnen.

Das All Star Trio um die legendäre irische Sängerin Geraldine MacGowan setzt einen Kontrast dazu. Man möchte es nicht glauben: Sie geht schon auf die Achtzig zu, aber ihre Fans zu treffen und ihre Lieder zu singen ist für sie ein Lebenselixier, dass sie jung und so unnachahmlich herzlich hält. Mit Kevin Griffin ist der Altmeister des irischen Banjos dabei und an der Gitarre und Flöte Michael Coult. Dieses Trio hat Schalk im Nacken und bezeichnet sich gerne als die „grauen Panther des Irish Folk“.

The Armagh Rhymers entführen das Publikum in die Welt der irischen Mythen und alten Rituale. Sie sind die einzige professionelle Gruppe, die das seltene Mumming auf die Bühnen dieser Welt bringt. Mummers treten kostümiert auf und die Verkleidungen haben ihre ganz besondere Bedeutung. Sie bringen ihre Zuschauer sowohl zum Lachen als auch versuchen sie, diese zu verblüffen. Das Ganze ist mit viel Gesang und auch fetzigen Instrumentals garniert. Ein Headliner wie man ihn nicht alle Tage zu hören aber vor allem zu sehen bekommt. Verstärkt werden sie auf dieser Tour durch zwei Musiker der irischen Supergruppe Kila.