Ritter Rost und das Gespenst

Ritter Rost erhält einen blauen Brief von König Bleifuß, dem Verbogenen. Alle 7 Jahre muss ein königlicher Ritter mal ein Turnier gewinnen, Sonst verliert er sein Ritterpatent.

Das Burgfräulein Bö schlägt vor, selbst ein Ritterturnier zu veranstalten. Gesagt, getan: Ritter Rost und sie ziehen los, um an andere Ritter Einladungen zu verteilen. Währenddessen erscheint ein obdachloses Gespenst auf der Eisernen Burg von Ritter Rost und veranstaltet zusammen mit Koks dem Hausdrachen eine Gespenstershow. So geht es aber erst los in diesem tollen Ritter-Rost-Musical: Dabei sind das Burgfräulein Bö, König Bleifuß, der Verbogene, sein Schreiber Ratzefummel, natürlich Ritter Rost persönlich und viele andere Blechritter. Am Ende wird ein großes Turnier ausgerichtet, das mit einer dicken Überraschung für Ritter Rost endet.

Sollte jemand „Ritter Rost“ immer noch nicht kennen: In der Welt von „Ritter Rost“ bestehen Figuren und Gegenstände aus Schrott. Hauptfiguren sind der angeberische, aber in Wirklichkeit gar nicht so mutige „Ritter Rost“, das energische und pragmatische Burgfräulein Bö, sowie Koks der Drache. Zusammen leben sie in der Eisernen Burg im Königreich Schrottland. Es gibt neben einem erfolgreichen Kinofilm eine 52teilige Serie, die im KIKA erstmals 2013/14 gezeigt wurde, vor allem aber wurden mehr als zwei Millionen Bücher verkauft, unzählige Tonträger und vieles mehr.

Mehr als 15 Jahre ist „Ritter Rost“ erfolgreich auf den Musical-Bühnen unterwegs. Wir freuen uns, zusätzlich zu den Programmen von Cocomico und dem Karma Limited Theater nun auch eine erste Produktion der „Leuchtende Augen Produktion“ anbieten zu dürfen.

Das Credo von Theaterleiter Mike Frede könnte auch von uns stammen. Deshalb passen seine „Ritter Rost“-Inszenierungen auch zu uns: „Wir wollen unsere Zuschauer und Zuhörer begeistern und mit qualitativ hochwertigen Produkten und Veranstaltungen zu leuchtenden Augen verhelfen. Daher auch unser Motto: Kindern und Erwachsenen ein unvergessliches Erlebnis zu schenken, den Stolz „dabei gewesen zu sein“ und das Gefühl, etwas „Wertvolles“ mit nach Hause genommen zu haben.“