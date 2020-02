SchwanenseeCavalleria Rusticana / Pagliacci (Der Bajazzo)

Liveübertragung aus dem Royal Opera House, London: Zwei klassische Opern werden zusammengefasst in dieser wundervoll umgesetzten Neuerschaffung des Lebens in einem süditalienischen Dorf, als der Besuch eines Wandertheaters für einen Ausbruch an Emotionen sorgt.

Die preisgekrönte Inszenierung von Damiano Michieletto präsentiert in lebendiger Weise die schnellen, schockierenden Ereignisse, ausgelöst durch geheime Liebe und unzähmbare Eifersucht. Die Musik ist voller Melodien nach italienischer Art – mit großartigen Chören, zu denen die Dorfbewohner ausgelassen feiern, dazu Solo-Arien und angespannte, Gewalt und Tragödie heraufbeschwörende Konfrontationen. Mit mitreißendem Gesang und erbittertem Drama verschmelzen “Cavalleria Rusticana” und “Pagliacci” (Der Bajazzo) zu einem wundervollen Abend, der anhaltende Reiz Italienischer Oper in seiner bekanntesten Form.

(In italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln, Vorstellungsdauer ca. 3 Std. 10 Min., inklusive einer Pause + Einführung)

Live-Übertragungen der Royal Opera

Kinokult e.V. zeigt ab Oktober 2019 sechs Opern und sieben Ballettaufführungen aus dem Royal Opera House London im Ludwigsburger SCALA-Kino. Die Kinosaison 2019/20 aus dem Royal Opera House bietet einmal mehr die gesamte Vielfalt von Ballett und Oper, darunter wieder spannende Uraufführungen und Neuinszenierungen. Neun der Vorstellungen sind live, vier in Aufzeichnung zu sehen.

Höhepunkte der Saison 2019/20 sind die heiß erwartete Neuinszenierung von Beethovens Fidelio mit Jonas Kaufmann in der Titelrolle, die Weihnachtsballette Der Nussknacker und Coppélia, Mozarts Don Giovanni, Puccinis La Bohème und Marius Petipas Dornröschen. Weltbekannte Opernstars wie Sonya Yoncheva, Jonas Kaufmann, Erwin Schrott und Bryn Terfel sind auf der Bühne des Royal Opera House zu sehen.

Der Eintritt kostet 27,50 Euro, ein Glas Begrüßungssekt ist im Eintrittspreis enthalten. Neu: da diese Saison einige Ballette auf dem Programm stehen, die sich auch an Familien richten (Coppélia, Nussknacker, Dornröschen), bieten wir erstmals auch ermäßigte Preise an (15 Euro, für Studenten + Schüler).

Die Live-Übertragungen aus dem Royal Opera House sind eine Zusammenarbeit von Kinokult e.V. und der Scala Kultur Live gGmbH.