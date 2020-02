× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Mit Special Guests: Michael Lee & Claudette King.

Es lebe der König. Vier Jahre nach dem Tod des legendären B.B. King bleibt sein überragender Einfluss auf die Blueswelt -und darüber hinaus -ungebrochen. Von den langjährigen Fans, die von der einmaligen Konzertaufnahme Live At The Regalvon 1965 noch immer fasziniert sind, bis zu den jungen Gitarristen, die mit einem Hauch von B.B.s berühmten Vibrato die Emotionalität ihrer eigenen Soli zu steigern versuchen, wird Kings Musik für immer und überall nachhallen.

Dieses Jahr wird der Geist des unvergleichlichen Bluesman sogar noch stärker als sonst zu spüren sein – dank eines neuen, hochkarätig besetzten Albums namens The Soul Of The King. Der Begriff Legende ist eigentlich zu wenig, um B.B. Kings Stellung im Pantheon des Blues zu beschreiben. Seine Geschichte, die auf einer Baumwollplantage in Mississippi begann und ihn bis an die Spitze des Blues brachte, steht in seinen gefeierten Studioalben und sagenumwobenen Liveauftritten geschrieben. Mit seiner soulgetränkten Stimme und seiner Fähigkeit, mit nur einer gespielten Note die tiefsten Gefühle zu erzeugen, hat er das Genre geradezu revolutioniert.

Nun möchte die B.B. King Blues Band – bestehend aus Musikern, die ihn über 35 Jahre lang zur Seite standen, das nächste Kapitel schreiben. Ihr Album The Soul Of The King mischt liebevolle Versionen von Klassikern aus Kings Diskografie mit bandeigenen Stücken. „Es es wichtig, dass sein Erbe weiterlebt“, sagt der ausführende Produzent Terry Harvey. Heutzutage traut sich kaum ein Musiker an den Songsvon B.B. King ran, wohl aus Sorge, dass sie nicht annähernd so viel Soul ausstrahlen wie der Mann selbst. Kings ehemalige Begleiter dagegen – allesamt Jahrzehnte lang im Bluesgeschäft aktiv, haben seine Musik schon längst verinnerlicht. Bei den Sessions in den Paramount Recording Studios in Hollywood und in den Lucky Run Studios in Houston stellten sie ihr großes Können unter Beweis. „Nach 35 Jahren an B.B.s Seite, leben und atmen sie seine Musik“, sagt Harvey. „B.B. ist ein Teil von ihnen geworden.“

Auftrag ausgeführt: Auf The Soul Of The Kingwerden einige von Kings bekanntesten Stücken mit neuem Leben erfüllt. Michael Lee singt The Thrill Is Gonemit sehr viel Herz.Klar –die B.B. King Blues Band kann auf eine illustre Vergangenheit zurück schauen. The Soul Of The King zeigt allerdings, dass sie auch nach vorne blicken. Sie drücken damit die Liebe für ihren verstorbenen Kollegen aus und zeigen gleichzeitig, dass ihre Musik heute noch von Relevanz ist. „Mit diesem Album wollten wir der Welt zeigen, dass die Band von B.B. King noch gesund und munter ist“, resümiert Harvey. „Und, dass wir sein musikalisches Erbe in uns weiter tragen.“ 2020 werden sie auch in Europa einige ausgewählte Konzerte spielen! Mit dabei sind Michael Lee und Claudette King als Special Guests! Ein echtes musikalisches Highlight!