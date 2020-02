Expedition Erde: Wildes Südamerika

× Erweitern Heiko Beyer Südamerika - Anden

Im Oldtimer von Kolumbien nach Feuerland.

Sechs Jahre reisten Sabine Hoppe und Thomas Rahn mit dem Oldtimer um die Welt. In Südamerika auf 30.000 Kilometern durch sieben faszinierende Länder entlang der Anden, von den feuchten Regenwäldern Kolumbiens über das lebensfeindliche Altiplano Boliviens bis in die gletscherbedeckte Bergwelt Patagoniens.

Warum strahlt die Kultur der Inka solch eine Faszination aus? Was treibt Antonio mit dem Dynamit in der Hand und wie fühlt es sich an, wenn es direkt neben den Reifen 800 Meter senkrecht in die Tiefe geht?

Grandiose Landschaften, bunte, indigene Bergvölker, farbenfrohe Feste, chaotische Märkte und herzliche Begegnungen bestimmen den Reisealltag.

Eine unwirtliche Welt, abseits jeglicher Zivilisation zwischen Salzseen und Vulkankegeln, als die Reisenden auf knapp 5000 Meter in einen Schneesturm geraten, der ein Fortkommen unmöglich macht. Dann Nervenkitzel versprechen einspurige steilabfallende Passstraßen, doch die dünne Höhenluft bringt nicht nur den 36 Jahre alten Oldtimer an seine Grenzen.