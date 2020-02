Porsche Big Band & W & W Campus Big Band

× Erweitern Bosch Big Band

Benefiz Big Band Battle zu Gunsten von Helferherz 2020.

Firmen-Big-Bands sind bislang vor allem aus der Industrie bekannt. Seit 2018 gibt es mit der W&W Campus Big Band einen neuen Spieler aus der Finanzdienstleistungsbranche. Initiator des Vorhabens innerhalb der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) ist Jürgen Vater, Abteilungsleiter der W&W IT. Die über 25 Musikerinnen und Musiker kommen aus allen Bereichen und Hierarchieebenen des Vorsorgekonzerns und proben gemeinsam im neuen W&W-Campus in Kornwestheim.

Jürgen Bothner, erfahrener und erfolgreicher Profisaxophonist und Big-Band-Dirigent aus der Region Stuttgart, leitet das 2018 gegründete Ensemble von Beginn an. Neben Auftritten im W&W-Campus begeisterte die Band bereits im Oktober 2018 erstmals ein großes Publikum auf dem Cannstatter Wasen. Die Band legte im Mai 2019 im Scala bei ihrem ersten Auftritt außerhalb des eigenen Hauses einen fulminanten Start hin, und setzte vor vollem Haus und begeistertem Publikum deutliches Ausrufungszeichen.

Die Campus Big Band avanciert zunehmend zu einem wichtigen Kulturbotschafter der W&W-Gruppe – dazu findet nunmehr zum zweiten Mal das „Big Band Battle“ im Scala statt. Besonders hervorzuheben ist, dass die Band mittlerweile über 4 ganz hervorragende Sängerinnen aus den eigenen Reihen verfügt. Das Repertoire reicht von Swing-Klassikern bis hin zu Latin & Soul-Hits der Gegenwart und spricht insbesondere die Liebhaber von bekannten und klassischen Big Band Titeln an. Gerade im Zusammenspiel mit der befreundeten Porsche Big Band entsteht dadurch ein außergewöhnliches Hörerlebnis das seinesgleichen sucht.

Lassen Sie sich anstecken von der Musikbegeisterung der Porsche Big Band: unverwechselbarer Porsche-Sound, erzeugt von 18 Instrumentalstimmen, die ein ganz besonderes Kollektiv bilden.

Wer die Porsche Big Band bei Auftritten in Konzerthallen oder Open-Airs live erlebt, wird schnell mitgerissen von ihrer immensen Spielfreude. Menschen, die tagsüber gemeinsam dazu beitragen atemberaubende, exklusive Sportwagen zu entwickeln und zu bauen, leben einmal pro Woche am Abend ihre Leidenschaft als „Porscheaner“ weiter in der gemeinsamen Musik und lassen auch hierbei etwas Besonderes entstehen. 31 Instrumentalisten bilden momentan die Porsche Big Band. Sie kommen aus den unterschied­lichsten Bereichen des Unternehmens und proben ausschließlich in ihrer Freizeit. Vielfältig wie ihre Musik ist auch ihr beruflicher Hintergrund: vom Werker bis zum Ingenieur, vom Studenten bis zum Ruheständler.

Seit Gründung der Band im Jahr 2005 steuert der Profi-Schlagzeuger Meinhard „Obi“ Jenne mit bemerkenswerter Verve den Kurs des Ensembles. Jenne hat über die vergangenen Jahre eine Musikgemeinschaft aus Porsche-Mitarbeitern geformt, die das Publikum mit ihrer passionierten und experimentierfreudigen Art in ihren Bann zieht. Regelmäßige Konzertbesucher bezeichnen die Band mittlerweile auch als „die Musik-Botschafter aus Zuffenhausen“.