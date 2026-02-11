Die Iren haben bekanntlich ein großes Herz. Ein Herz voll von Geselligkeit, Witz und Leidenschaft.

All das sind ausgezeichnete Voraussetzungen, um ein Land zu sein, das immer wieder beeindruckende Geschichtenerzähler und Musiker hervorbringt. Der Herzschlag der irischen Nation erhöht sich immer deutlich rund um die tollen Tage, wenn der St. Patrick’s Day gefeiert wird. „Irish Heartbeat“ ist eine Tour, die die Hand am Puls der irischen Musikszene hat. Es bringt seit 37 Jahren sowohl ihre traditionellen als auch innovativen Elemente auf Tour. Zu einem authentischen St. Patrick’s Day Feeling gehört aber nicht nur tolle Musik, sondern auch eine typisch dekorierte Halle, irische Speisen und Getränke. Drei Gäste kommen dieses Jahr nach Bietigheim-Bissingen:

Der bretonische Multiinstrumentalist Yann Honoré spielt Whistles, Cello, E-Bass, E-Gitarre und Percussion. Er ist ein Meister der Loops. Seine Kompositionen sind in der bretonischen, irischen und nordafrikanischen Musik verwurzelt.

Die Singer-Songwriterin Eva Coyle besitzt eine Stimme von außergewöhnlichem Timbre – sanft, doch kraftvoll, berührend und zugleich erfrischend. Doch sie ist auch eine Akkordeonistin, die bei den Instrumentals so richtig in die Tasten greift. Ihre Vorliebe für die skandinavische Folktradition verleiht manchen Arrangements eine nordische Erdigkeit, die ihre Musik noch facettenreicher macht.

Billow Wood sind fünf musikalische Wünschelrutengänger, die die Strömungen unter der kulturellen Oberfläche der grünen Insel ertasten und ans Tageslicht bringen. Seit über einem Jahrzehnt sind sie auf Tour und Mission: Old Ireland meets new Ireland.