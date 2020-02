Irish Night mit Irish Delight

× Erweitern Irish Delight (Henry Gingerich) Musiker von Irish Delight (von links nach rechts): Stefan Vogel (Kontrabass), Andrea Knorn (Gesang, Klavier, Gitarre), Henry Gingerich (Gitarre, Banjo, Mandoline), Lothar Reisinger (Gesang, Akkordeon, Gitarre) und Bernd Schorpp (Schlagzeug)

Verträumte Liebeslieder, melancholische Melodien über Fernweh und Sehnsucht sowie flotte Songs voll irischer Lebensfreude: Das Herz der Musiker von »Irish Delight« schlägt für die grüne Insel. Bei ihrem Konzert am Samstag, den 21. März 2020 ab 20 Uhr (Einlass: ab 19:00 Uhr) in der Stadthalle Möckmühl kommt garantiert auch der irische Humor nicht zu kurz.

Für Irish Delight: Andrea Knorn (Gesang, Klavier, Gitarre), Henry Gingerich (Gitarre, Banjo, Mandoline), Lothar Reisinger (Gesang, Akkordeon und Gitarre), Bernd Schorpp (Schlagzeug) und Stefan Vogel (Kontrabass) ist Irland fast schon zur zweiten Heimat geworden. Von ihren Reisen haben sie viele Eindrücke, Bilder und vor allem Lieder mitgebracht.

Bei ihren irischen Abenden erzählen sie auf unterhaltsame und originelle Art von den geschichtlichen Wurzeln der Iren, ihrem Land und den Charakteren dieser außergewöhnlichen Insel. Dabei präsentieren sie sowohl traditionelle als auch zeitgenössische Texte und Melodien: natürlich, fröhlich und temperamentvoll interpretiert. Neben bekannten Songs wie »Dirty Old Town« oder »Those were the Days« bringen sie auch Lieder zur wechselvollen Geschichte Irlands mit. Dabei spannen sie den Bogen vom Mittelalter bis in unsere Zeit und intonieren auch »No Frontiers«, die heimliche Nationalhymne der Iren.

Für ihr großes Hobby, die Musik, treffen sich die Möckmühler Ärztin Dr. Andrea Knorn und der Landschaftsarchitekt Henry Gingerich aus dem badischen Gondelsheim schon seit ihrer Jugendzeit, gemeinsam mit ihren Freunden. Bei zahlreichen Auftritten haben sie ihr Publikum bereits begeistert. »Irish Delight« steht für angenehme Klänge von Gitarren, Banjo, Mandoline und Keyboard. Mit ihrem harmonischem Gesang interpretieren sie zudem die Songs bekannter englischer und amerikanischer Liedermacher.