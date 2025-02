Irland hat viele Facetten – oft ganz nah beieinander: Melancholie und grüne Lebenslust wechseln sich ab wie das Wetter, aber jede Situation hat ihren eigenen irischen Charme.

Dieses Mal heizen wir die Stimmung richtig ein und bieten volksnahe Stimmungsmusik mit Tanz und heiterer Lebensfreude mit Fiddle und Whistle wie in einem irischen Pub… Ein Abend für den Wunsch zum sofortigen Aufbruch auf die Insel Éire…

19:00 Uhr Ankommen und Einstimmung mit Appetitholen…

Ankommen und Einstimmung mit Appetitholen… ab 20:00 Uhr

– Livemusik mit Black Velvet

– Zum Essen & Trinken gibt es Irish Stew, ja auch vegetarisch

– Guiness vom Faß, irische Whiskeys

– und leckeren Gin von unsrer lieben Gin-Lady Alex Keikott von let it be Gin aus Bad Mergentheim

Keine Sitzplatzgarantie!

Parkplätze sind direkt dort ausreichend vorhanden – Von der B290 abbiegen und gerade aus in den Wald der Beschilderung folgen.