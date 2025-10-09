Tanz zum Zuschauen und mitmachen

IRISH SET DANCE ist eine beliebte Form des irischen Volkstanzes. Immer 4 Paare bilden ein Set und tanzen miteinander, beliebig viele Sets sind möglich. Die Tänze sind flott, sehr abwechslungsreich und machen viel Spaß. Figurfolgen und Platzwechsel sind leicht zu erlernen.

IRISH SET DANCE ist für jedes Alter geeignet und es sind keine Vorkenntnisse vonnöten. Eine paarweise Anmeldung ist nicht erforderlich. Man sollte einfach Freude am Tanzen haben, gesund und fit sein und ein klein wenig Liebe zu Irland und zur irischen Musik mitbringen.