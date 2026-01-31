Irish Spring • Festival of Irish Folk Music 2026

Liebe Freundinnen und Freunde bester Irish & Celtic Folk Music! Auch 2026 wird wieder eine feine Auswahl an Folk Music aus keltischen Regionen präsentiert!

Den Anfang der diesjährigen Show machen zwei Legenden irischer Balladen-Gesänge – Eleanor Shanley und Ultan Conlon. Eleanor hat bereits 2023 das Irish Spring Festival Publikum mit ihrer wunderbaren Stimme begeistert. Für das Festival 2026 konnte sie den Folksänger Ultan Conlon als Gesangspartner gewinnen. Ihr dürft gespannt sein!

Die Conor Mallon Band aus Nordirland setzt als Quartett die Show fort und lässt es, u.a. durch den exzellenten Uilleann Piper Conor Mallon, der einigen noch von der Band Connla bekannt sein dürfte, so richtig krachen.

Als weitere Band steht das Iona Fyfe Trio auf der Bühne. Iona Fyfe gilt als eine der begabtesten jungen Folk-Sängerinnen Schottlands, was nicht zuletzt dadurch bestätigt wird, dass sie bereits den renommierten „Musician of the Year at the MG ALBA Scots Trad Music Awards" Titel ihr eigen nennen darf.

Als Tänzerin konnte wieder Lenka Fairy gewonnen werden, die bereits 2025 das Publikum in ihren Bann gezogen hat. Wir freuen uns sehr, dass sie erneut zugesagt hat.

Let the music keep your spirits high!