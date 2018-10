Irland - die grüne Insel

Der aus Bad Urach stammende Reiseleiter und Sozialwissenschaftler, Eckhard Ladner, lebt und arbeitet seit nunmehr über drei Jahrzehnten auf der "grünen Insel" und kennt alle Facetten des Landes. In seinen Bildern zeigt er die grandiosen Landschaften. Berge wechseln ab mit Wiesen, Seen, Flüssen, Wäldern und weiten Torf- und Heidelandschaften. Faszinierend auch die vielen Zeugnisse aus unterschiedlichsten Epochen: Megalith-Monumente aus der Jungsteinzeit, keltische Festungsanlagen, hohe Bibelkreuze und geheimnisvolle Rundtürme aus Irlands frühchristlicher Epoche, verfallene Schlössern und Abteien... - Für viele ist es aber gerade die traditionelle irische Musik oder auch das einzigartige literarische Erbe, welche die Insel so attraktiv machen.

Begleitet und ergänzt wird der Vortrag von der Bad Uracher Folkgruppe "Booghk de Doo". In ihren Liedern vereinen die Musiker die Lebensfreude der grünen Insel mit den keltischen Wurzeln ihrer schwäbischen Heimat. Zur "Abrundung" des Abends wird auch irisches Bier im Angebot sein.