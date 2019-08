Irland – mehr als eine grüne Insel

Eine kleine Insel im Atlantik mit viel Charakter: Politisch geteilt in die Republik Irland und in das britische Nordirland besticht sie durch Landschaften wie aus dem Bilderbuch, eindrucksvollen Kulturen und begeisterungsfähigen, freundlichen Menschen.

Die geografische Lage und der Einfluss des Golfstroms bestimmen Vegetation und die Regionen: wildzerklüftete Küsten mit den schönsten Klippen Europas (Cliffs of Moher), mediterrane Flora, üppig grüne Weiden und sanfte Höhenzüge, die im Norden u.a. in den „Damm des Riesen“ (Giant’s Causeway) übergehen.

Das irische Bier und die irische Musik haben weltweit ihre Freunde: „Jigs and reels“ sind die Grundmelodien der irischen Folklore, fast alle werden schnell gespielt und es wird dazu gesteppt – auch spontan, in den Pubs. Dort ist diese Kultur lebendig: In den beiden Hauptstädten Belfast und Dublin, aber auch auf dem Lande wie in Doolin, in Lisdoonvarna (wohin es einmal im Jahr Singles aus der ganzen Welt zum Heiratsfestival zieht) oder auch in Kilkenny.

Und immer wieder stößt man auf Zeugnisse der Vergangenheit: Newgrange, die über 5000 Jahre alte begehbare Megalithanlage, die Ruinen vom Kloster Clonmacnoise, das im 6. Jhdt. gegründet und um 1600 von englischen Soldaten zerstört wurde, und natürlich auch „Rock of Cashel“, Sitz der Könige von Munster.

Werner Haar hat Irland mehrfach bereist, er erzählt zu eindrucksvollen Bildern von der Insel und wird dabei begleitet von der Uracher Folk Band „Booghk de Doo“, die mit ihren Liedern die Lebensfreude der „Grünen Insel“ mit den keltischen Wurzeln ihrer schwäbischen Heimat vereint.