Mit Bedauern teilen IRON MAIDEN mit, dass die 2021-Termine für Juni und Juli der Legacy Of The Beast-Tour aufgrund der anhaltenden COVID-19 Pandemiebeschränkungen für globale Live-Events und Reisen verschoben werden müssen.

Die Legacy Of The Beast-Europatour findet nun im Sommer 2022 statt. Alle Termine in Deutschland weiter unten im Text. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Show in Stuttgart findet 2022 nun auf den Cannstatter Wasen statt und nicht in der Mercedes-Benz Arena, die aufgrund von Umbauarbeiten nicht zur Verfügung steht.

Die Verschiebung der Legacy Of The Beast Tour bringt jedoch die gute Nachricht, dass Maiden nun wieder als Headliner für die ursprünglich für 2020 geplanten europäischen Festivals fungieren kann, die aufgrund der Pandemie abgesagt wurden. Dies schließt das Graspop Festtival in Belgien ein, was bedeutet, dass die eigene Show in Antwerpen nicht mehr stattfinden wird. Darüber hinaus arbeitet die Band noch an weiteren Terminen in anderen europäischen Gebieten und wird darüber informieren, sobald sie bestätigt sind.