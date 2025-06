IRON MAIDEN kündigen ihre “Run For Your Lives World Tour 2025/26” an.

Fünf Shows in Deutschland, darunter in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen am 26. Juli 2025

Mit einer Setlist aus den karriereprägenden frühen Jahrzehnten und dem Versprechen der größten Show aller Zeiten – 50 Jahre nach der Gründung der Band im Jahr 1975.