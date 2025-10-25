IronicCobra & Support: Phönix

IronicCobra & Phönix.

IronicCobra:

Satter Rock mit Augenzwinkern und Biss. IronicCobra steht für satten Rock, unverschnörkelt und unverwechselbar mit hohem Bayrischanteil in denTexten. Deshalb war klar: Die erste Scheibe konnte nur “Original Ton Süd – Bredlebn” heißen und erschien Ende 2022. Bredlebn [bredle:m] ist glatt raus, direkt ... bayrisch, praktisch, gut. Von ihrem Proberaum in Wolfschlugen, ­machen die Fünf schon seit einiger Zeit, die ­Bühnen der Region unsicher. Ron und Phillip sind schon seit 2014 gemeinsam musikalisch unterwegs. Im Sommer 2018 gesellte sich Angi mit ihrem Saxophon dazu und prägt seitdem die eigenen Songs der Band mit ihren bayrischenTexten. Seit dem Frühjahr 2024 sind Julian am Bass und Rainer am Schlagzeug bei der Cobra dabei und legen den musikalischen roten Teppich für die Gitarren- und Sax-Ausflüge bereit. Bei Konzerten gibt es eine rockige Mischung aus eigenen Songs mit ­bayerischen Texten und verschiedenen bekannten Rockklassigern auf die Ohren. IronicCobra möchte mit ihren Songs alle mitnehmen, das Leben zu feiern und den Alltag für eine Weile zu vergessen! Leb jetzt!

Phönix:

Krachende Drums, verzerrte Gitarren, vibrierender Bass – Phönix rockt die Bühne! Die fünfköpfige Coverband entwickelt ihren Sound stetig weiter und liefert eine explosive Mischung aus Green Day, Guns N’ Roses und Simple Plan. Mitreißend, überraschend, immer neu – Phönix: still rising!