Is letzte Hemmerd - Wolfgang Buck in der Franziskanerkirche

der dialektische Songkünstler, Mundart-Lyriker und Geschichtenerzähler WOLFGANG BUCK spielt sein Programm zum Thema „Tod, Sterben und Vergänglichkeit“

Franziskanerkirche Rothenburg ob der Tauber Herrengasse, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Wolfgang Buck stellt für diesen besonderen Abend ein sehr spezielles Programm zusammen. Viele eigene Songs, aber auch Anleihen bei Georg Ringsgwandl, Kettcar, Bob Dylan und Paul Gerhardt.

Und wer denkt, dass das ja wohl ein besonders trübsinniges Konzert werden wird, der täuscht sich. Songs über das Leben und den Tod, Lieder zum Lachen und zum „Greina“, voller Galgenhumor, Selbstironie, Menschenliebe, fränkischem Sprachwitz, eine Mixtur aus Grobheit und Einfühlsamkeit. Es wird ein lustiger und tiefsinniger Abend. Versprochen.

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Franziskanerkirche Rothenburg ob der Tauber Herrengasse, 91541 Rothenburg ob der Tauber
Konzerte & Live-Musik

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