Isaak Anderson

Isaac Anderson ist ein Sänger, Gitarrist und Songwriter aus Nottingham, Großbritannien. Beeinflusst von einer Mischung aus Pop, Rock, Soul und Singer-Songwriter, hat Isaacs Vorliebe für bekenntnishaftes Geschichtenerzählen und gefühlvollen Gesang ihm eine unglaublich treue Fangemeinde beschert, die sich über die ganze Welt erstreckt.

Sein Weg als Musiker war, gelinde gesagt, vielseitig – mit 18 Jahren war er direkt nach der Schule zwei Jahre lang mit seiner ersten Band unterwegs; mit 20 arbeitete er jedes Wochenende als Hochzeitssänger und sammelte Tausende von Auftrittsstunden in ganz Großbritannien und darüber hinaus. 2019 schloss er sich der Session-Band von Louis Tomlinson von One Direction als Gitarrist und Backgroundsänger an, trat im nationalen Fernsehen auf und spielte in Arenen auf der ganzen Welt.

Nach Jahren des Experimentierens in Bands begann Isaacs Solokarriere 2020, bewaffnet mit einer Sammlung von Songs, die er auf dem Höhepunkt des ersten Lockdowns geschrieben hatte. Ein paar Monate lang wurden diese Songs vorsichtig über Instagram Live angeteasert, was online für Aufregung sorgte, und die Sache ging schnell voran.

Bis Mai 2021, noch vor der Veröffentlichung offiziell fertiger Musik, hatte Isaacs kleine Sammlung von Demos und Live-Aufnahmen insgesamt 140.000 Streams auf YouTube und Spotify angehäuft. Bald darauf folgte sein Debüt „Love In Conversation“ – eine vierteilige Akustik-EP, die diese Anfänge als Singer-Songwriter konsequent fortführte.

2022 betrat Isaac mit seiner zweiten EP „Finger Crossed“, die die Singles „Mess Me Up“, „Hanging Up“ und „St Pancras“ enthielt, die Welt des Alt-Pop. Kurz darauf folgte „Get Me Out Alive!“ – eine spielerische Interpretation sozialer Unbeholfenheit – sowie „Survived My Early Twenties“, eine introspektive Ballade über Existenzialismus und Zukunftsängste. 2024 erschienen die Pop-Rock-Singles „Don’t Go“, „No More Days Alone“ und „This Could Be Paradise“, die Isaacs Streaming-Katalog in die Millionenhöhe katapultierten.

Isaac ist bekannt dafür, seine Karriere in echter DIY-Manier zu betreiben – er produziert/koproduziert alle seine Tracks selbst und veröffentlicht sie zu 100 % unabhängig (ohne Label, Finanzierung oder Playlist-Unterstützung) und mietet sogar Veranstaltungsorte direkt für seine Headliner-Shows – alles mit dem festen Ziel, die Beziehung zu seiner Fangemeinde so direkt und nah wie möglich zu pflegen.

Isaacs Live-Shows, unterstützt von einer kompletten Band, werden für ihre Energie und Intimität geschätzt und bescheren ihm ausverkaufte Tourneen durch ganz Europa und Support-Slots mit Bands wie Only The Poets und The Academic. Frisch im Gepäck, mit seiner neuen EP „Cold Feet & Fragile Soul“, kehrt Isaac für seine bisher größte Headliner-Tour nach Europa zurück.