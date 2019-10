Isabel Bogdan, deren Roman „Der Pfau“ ein großer Bestseller wurde, beschreibt in ihrem neuen Buch den Weg einer Frau, die nach langer Zeit der Trauer wieder Mut fasst und ihren Lebenshunger und Humor zurückgewinnt.

Die Ich-Erzählerin, durch einen erschütternden Verlust völlig aus der Bahn geworfen, beginnt mit dem Laufen. Erst schafft sie nur kleine Strecken – und schnell wird klar, dass es nicht nur um ein gesünderes Leben geht. Konsequent im inneren Monolog geschrieben, zeigt dieser Roman, was es heißt, an Leib und Seele zu gesunden.

Isabel Bogdan, geboren 1968 in Köln, studierte Anglistik und Japanologie in Heidelberg und Tokio. Sie verfasste zahlreiche Übersetzungen, u.a. von Jane Gardam, Nick Hornby und Jonathan Safran Foer. 2011 erschien ihr erstes eigenes Buch „Sachen machen“ bei Rowohlt, außerdem schrieb sie Kurzgeschichten in Anthologien. 2006 erhielt sie den Hamburger Förderpreis für literarische Übersetzung und 2011 den für Literatur. 2016 erschien ihr Roman „Der Pfau“, der zum Bestseller wurde.