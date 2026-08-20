Isabel Klink: Welpenbeben!

Premierenlesung: Welpenbeben!

Wenn ein kleiner Hund für großes Chaos sorgt: Sam, der quirlige Australian Shepherd, erzählt frech und charmant von seinem turbulenten Welpenleben – mit Herz, Witz und jeder Menge Beben! Welpenbeben! ist ein All-Age-Roman für alle Hundeliebhaber, der Groß und Klein begeistert.

Die Bild-Bestsellerautorin Isabel Klink (bekannt unter dem Pseudonym Luna Luchs) entführt ihre Leser:innen in eine Welt voller Humor, Emotionen und typisch hundiger Abenteuer. Ob kleine oder große Herausforderungen – dieses Buch fängt den Zauber und das Chaos des Zusammenlebens mit einem jungen Hund perfekt ein.

Ein All Age-Roman für alle Hundeliebhaber.