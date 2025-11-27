Die guten alten Zeiten sind jetzt.

Ein Abend voll prallem Leben

Wer oder was ist Isabel Varell? Oder besser gefragt:

was ist sie nicht? Bühnenpräsenz mit Leichtigkeit sowieso. Und dann? Sängerin, Fernsehmodera­­torin, Schauspielerin, Musicaldarstellerin und Buch­autorin. Die Varell passt in keine Schublade. Einfach eine Lebenskünstlerin. Isabel Varell – das sind 3 LLL`s. Lebenslust, Leidenschaft und Liebe. Und genau darum geht es in Isabel­ Varells neuem Bühnenprogramm. Isabel Varell erzählt und singt mit ihrer charmant einnehmenden und humorvoll augenzwinkernden Art sehr persönlich über das Leben, die Menschen und die Liebe­. Über Hochs und Tiefs. Schmerzliches loszulassen, Scheitern als Chance zu erkennen­.

Keine Herausforderung ist ihr zu groß – erst recht nicht das Älterwerden. Mit tonnenweiser Zuversicht erzählt und singt sie von der kleinen Bar in Paris und deren Menschen in der Rue Lamarck und von der Einsamkeit am Ballermann und betreutem Trinken. Das „Rezept Varell“ gibt es an diesem Abend ohne vorherigen Arztbesuch gratis. Zum Beispiel wie man drei Kilo Angst loswird und wie ihre persönlichen zehn Gebote für ein glückliches Älterwerden sind. Begleitet wird sie von Pianist Christian Heckelsmüller.