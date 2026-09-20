Powerfrau an der Flöte.

Lust auf etwas Neues? Dann ist ein Konzert mit dem Isabelle Bodenseh Quartett ein Muss. Die Flötistin, die neben der normalen Querflöte auch noch die spektakuläre Bassquerflöte in ihr melodisches und facettenreiches Spiel einbindet besuchte den Club Bastion in Kirchheim zum ersten Mal anlässlich des int. Frauentags 2024. Sie punktet in ihrem Jazzensemble mit der außergewöhnlichen Verbindung aus Flöte und Orgel – und trifft damit einen ganz besonderen Ton, der im Ohr bleibt und seinesgleichen sucht. Zu hören ist das faszinierende Kompositionstalent der deutschen Künstlerin mit französischen Wurzeln auf ihrem beeindruckenden Album „Flowing Mind“ und dem brandneuen 4. Album „Dignity“ das Anfang Februar 2026 erscheint.

Klassische Ausbildung mit Erfahrungen in Modern Jazz, Latin, Funk und freie Improvisation werden gekonnt kombiniert. Mit dem Neuzugang Johannes Maikranz an der Gitarre, dem Orgelvirtuosen Thomas Bauser und Lars Binder an den Drums hat Bodenseh ein erfahrenes Quartett auf die Beine gestellt, das untereinander besonders einfühlsam harmoniert. Wer sich für ein paar Stunden auf eine musikalische Reise von elegischen hin zu lateinamerikanischen Klängen bis zum groovigen und swingenden Hammond-Sound der 60er & 70er-Jahre begeben will, sollte ein Konzert mit diesem einzigartigen Sound nicht verpassen.