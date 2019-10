Isabelle Bodenseh & Jazz a la Flute

Das Quartett überrascht mit seinem besonderen, an die 60er Jahre erinnernden Sound, großer Spielfreude und vielseitigen Kompositionen, die beim Zuhörer intensive Emotionen wecken.

Isabelle Bodenseh ist mit ihrer dynamischen und energiegeladenen Ausstrahlung eine der vielseitigsten Flötistinnen in Deutschland, hat nach Klassikstudium Jazzquerflöte bei James Newton und in Kuba als Stipendiatin des DAAC studiert. Mühelos verbindet sie seit Jahren die verschiedensten Stilistiken in Ensembles/CD-Aufnahmen und präsentiert nun ihr eigenen Jazzprojekte und Kompositionen.

Die Band „Jazz a la Flute“ bildet dafür das perfekte Klang- und Grooveteam und setzt die Solistin gekonnt und virtuos in Szene. Präsentiert werden eigene Kompositionen und bekannte Straight Ahead Jazz-, Latin- und Funk-Tunes mit viel Energie, Blues, Groove und Power - passend zum Spiel von Isabelle Bodenseh.

Sie liebt es Geschichten ihres abwechslungsreichen Lebens in die Musik einfließen zu lassen, liebt Virtuosität im Spiel und möchte dem Zuhörer auch mit ihrer Moderation ein bleibendes persönliches Musikerlebnis mitgeben.

"…eine ausgezeichnete Flötistin .... Künstlerin mit viel Bühnenpräsenz und einem Ensemble, das sie wunderbar ergänzt.“ (Badische Zeitung)